Der 23-jährige Walliser gehört bei den Zürcher Unterländern zu den Teamleadern. In den vergangenen beiden Qualifikationen war er jeweils der drittbeste Skorer der Klotener. Bei seiner ersten WM-Teilnahme im Mai avancierte er mit vier Toren und drei Assists zur Nummer 1 im Nationalteam.

Zu Saisonbeginn muss Kloten allerdings ohne Praplan auskommen. Die San Jose Sharks luden ihn zum "Rookie Showcase Turnier" vom 5. bis 13. September ein. Im Juli hatte er bereits am "Prospect Camp" der Chicago Blackhawks teilnehmen dürfen. Ohnehin strebt Praplan, der seit 2009 für Kloten spielt, in naher Zukunft ein Engagement in der NHL an.