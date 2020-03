Kein Meister und kein Aufsteiger im Eishockey

Möglich wäre gewesen, dass die ZSC Lions als Qualifikationssieger den Meistertitel "kampflos" gewonnen hätten. Dies wollten die 24 Klubs aber ebenso nicht wie einen Aufsteiger, wie die Liga nach einer ausserordentlichen Ligaversammlung in Ittigen mitteilte. Kloten und Visp (für die National League) sowie Basel und Valais-Chablais (für die Swiss League) hatten entsprechende Anträge gestellt.

Geklärt wurde am Treffen der Klubs auch die noch offene Frage nach dem fünften Teilnehmer an der Champions League. Nach den ZSC Lions, Zug, Davos und Genève-Servette, die sich als Top 4 der Qualifikation ihren Platz gesichert hatten, wird auch der Qualifikationsfünfte Biel die Schweiz in der nächsten Saison international vertreten.