Josi punktet bei Auswärtssieg von Nashville

Josi war beim 4:3-Erfolg von Nashville in St. Louis am Siegtor in der 44. Minute beteiligt. Der Captain und Topskorer der Predators schoss im Powerplay aufs Tor, Mikael Granlund verwerte den Abpraller. Für Josi war es der 43. Assist der Saison und der 57. Skorerpunkt insgesamt.

Zuvor musste Nashville, das auch mit Yannick Weber in der Verteidigung agierte, nach einer 2:0-Führung im Mitteldrittel den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Auf das 4:3 durch Granlund hatten die St. Louis Blues aber keine Antwort mehr parat. Der aktuelle Stanley-Cup-Champion und Leader der Western Conference wartet nun seit vier Partien auf einen Sieg.

Nashville nähert sich dank dem 9. Sieg im 16. Spiel unter Trainer John Hynes weiter den Playoff-Rängen. Der Rückstand auf einen Wildcard-Platz beträgt für die Franchise aus dem US-Bundesstaat Tennessee nur noch drei Punkte. Allerdings haben die Predators noch drei respektive vier Spiele weniger ausgetragen als die direkt vor ihnen klassierten Calgary Flames und Arizona Coyotes.

Schweizer Duell an Meier

Über einen Sieg freuen konnte sich auch Gaëtan Haas. Der Stürmer aus dem Jura gewann mit den Edmonton Oilers auswärts gegen die Florida Panthers 4:1. Denis Malgin war beim Heimteam erneut überzählig.

Zu einem Schweizer Duell kam es dafür in Saint Paul, wo sich Kevin Fiala mit den Minnesota Wild den San Jose Sharks von Timo Meier 0:2 geschlagen geben musste. Die Entlassung von Trainer Bruce Boudreau zeigte bei Minnesota noch keine Wirkung. Eine Niederlage setzte es auch für Jonas Siegenthaler mit den Washington Capitals (1:3 bei den Arizona Coyotes) ab.