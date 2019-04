Er ist der vergessene Pionier unseres Eishockeys. Lange vor Mark Streit wagte er im Sommer 2000 noch als Junior das Abenteuer Nordamerika, bewährte sich auf höchster nordamerikanischer Juniorenstufe, in mehr als 200 Partien in den Farmteamligen und kam als Krönung bei Tampa Bay und Washington zu insgesamt elf NHL-Spielen.

2007 kehrte Timo Helbling definitiv in die Schweiz zurück. Erst in turbulenten Zeiten zum HC Lugano (wo er für das letzte Halbjahr seines Vertrages nach Finnland zu Kärpät Oulu ausgehliehen wurde), dann zum EV Zug und zu Gottéron. Schliesslich folgte in nur einer Saison mit dem SCB im Frühjahr 2016 die meisterliche Krönung. Nach zwei weiteren Saisons in Zug verteidigte er letzte Saison bei Rapperswil-Jona.

Vor dem Saisonstart bei den aufgestiegenen St. Gallern hatte er eine schwierige Entscheidung zu treffen: Timo Helbling hatte ein Angebot von seinem Team erhalten, bei dem alles anfing: Dem EHC Olten. Doch der Hägendörfer entschied sich letztlich für den sportlich anspruchsvolleren Weg und gegen ein Engagement in der Swiss League.