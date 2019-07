Haas kündigte unlängst an, dass er von seiner NHL-Ausstiegsklausel Gebrauch machen und nach Nordamerika wechseln wolle. Der Jurassier hatte erst im Januar seinen Vertrag beim SCB bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert, liess sich dabei aber eine entsprechende Klausel einbauen.

Haas schaffte beim EHC Biel den Sprung in die National League und wechselte auf die Saison 2017/18 hin nach Bern. Der läuferisch starke Zweiweg-Stürmer gehörte im Team von Kari Jalonen zu den absoluten Leistungsträgern. In diesem Frühling schoss er die Berner in der Finalserie gegen Zug mit mehreren entscheidende Toren zum 16. Schweizer Meistertitel.

Mit der Schweiz nahm Haas an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und viermal an Weltmeisterschaften teil. Er gehörte 2018 in Kopenhagen dem Team an, das WM-Silber gewann.