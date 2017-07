Der Nummer-1-Pick der NHL hat sein erstes Trainingscamp mit seinem neuen Klub begonnen. An der Seite von 32 anderen Spielern, zumeist Neuzugängen der Devils, absolviert er bis am Samstag das sogenannte Development Camp.

Neben Trainings stehen im Prudential Center in Newark viele Matches und Wettbewerbe aller Art im Programm. Zudem sind Aktivitäten neben dem Eis wie etwa gemeinsames Kochen geplant.

"Wir stellen unsere Mannschaft nicht im Juli zusammen", erklärte der zum Führungsstab gehörende Tom Fitzgerald. "Das Ziel des Camps ist, die Spielern an den Klub heranzuführen." Erwünscht seien Neuzugänge, die Wettkampf-Geist und Führungsqualitäten bewiesen, ohne dabei den Blick für das Team zu verlieren.

Für Hischier geht es in den nächsten Tagen darum zu zeigen, dass er nicht nur das Talent, sondern auch die nötige mentale Stärke hat, um in der NHL zu spielen. "Die Entscheidungsträger der Devils gehen davon aus, dass ich sofort in der NHL spielen kann. Sollten sie aber nach einigen Wochen zu einem anderen Schluss kommen, setzen wir uns an einen Tisch, um darüber zu diskutieren", hatte der 18-jährige Walliser letzte Woche bei einem Abstecher in der Schweiz erklärt.