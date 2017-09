Ganze acht Treffer hatten die Klotener in den ersten sechs Meisterschaftsspielen zu Stande gebracht, obwohl sie von allen Teams in der National League am meisten Torschüsse (200) verzeichneten. Gegen die Tigers zeigten sich die Zürcher Unterländer für einmal effizient. Das wichtige 1:0 erzielte Captain Denis Hollenstein in der 10. Minute in doppelter Überzahl per Ablenker. Nach 35 Minuten stand das Schlussresultat bereits fest. Goalie Luca Boltshauser wehrte für seinen Shutout 24 Schüsse ab.

Kloten verdankte den Sieg insbesondere der ersten Sturmreihe mit Vincent Praplan, Tomi Sallinen und Hollenstein. Praplan erzielte nicht nur sein erstes Meisterschaftstor in dieser Saison, er liess sich auch zwei Assists gutschreiben. Der für einen Monat als Ersatz für den verletzten Tommi Santala verpflichtete Sallinen verbuchte mit je einem Tor und einem Assist die ersten zwei Skorerpunkte im Dress der Klotener.

Bei den Tigers dagegen war nichts davon zu spüren, dass sie am Vorabend gegen Genève-Servette (3:2 n.V.) zum ersten Saisonsieg in der National League gekommen waren. So erlitt Langnau die zweite Niederlage in den letzten sieben Duellen gegen Kloten.

Telegramm:

Kloten - SCL Tigers 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

5012 Zuschauer. - SR Koch/Nikolic (AUT), Borga/Progin. - Tore: 10. Hollenstein (Von Gunten, Praplan/Ausschlüsse Seydoux, Elo) 1:0. 13. Schlagenhauf (Von Gunten/Ausschlüsse Andersen; Erkinjuntti) 2:0. 21. (20:16) Praplan (Hollenstein, Sallinen) 3:0. 35. Sallinen (Praplan, Von Gunten) 4:0. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Erkinjuntti.

Kloten: Boltshauser; Von Gunten, Bäckman; Stoop, Andersen; Weber, Back; Praplan, Sallinen, Hollenstein; Bieber, Trachsler, Lemm; Grassi, Marchon, Leone; Bader, Schlagenhauf, Kellenberger.

SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Koistinen; Erni, Seydoux; Huguenin, Lardi; Müller; Elo, Gustafsson, Erkinjuntti; Kuonen, Gagnon, Neukom; Dostoinow, Albrecht, Nüssli; Gerber, Peter, Haas.

Bemerkungen: Kloten ohne Ramholt, Obrist, Santala und Harlacher. SCL Tigers ohne Randegger, Nils Berger, Pascal Berger, Blaser, Stettler (alle verletzt) und Himelfarb (überzähliger Ausländer). - 54. Lattenschuss Gagnon.