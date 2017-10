Aber so einfach ist es nicht. Wäre Kevin Schläpfer ein Kanadier, dann hätte er gestern nach der ersten Gesprächsrunde in Kloten blindlings unterschreiben. Hauptsache ein Job. Die Kanadier sind die Wanderarbeiter des Hockeys und ziehen, wie Larry Huras, jahrelang sorglos von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Eine solche Odyssee ist für Kevin Schläpfer undenkbar. Erstens hat er als Schweizer gar keinen internationalen Markt und zweitens ist er sesshaft. Soeben hat er in Sissach ein Haus gebaut.

Also gilt es, die neue Arbeitsstelle sorgfältig auszuwählen. In Biel war er zehn Jahre lang bis zu seiner Entlassung im vergangenen November ein «Hockeygott». Scheitert er bei seinem nächsten Job, heisst es, er könne ausserhalb Biels so wenig leben wie der Koala ausserhalb des Eukalyptus-Waldes. Und auch dann, wenn er in Kloten arbeiten möchte, gibt es einige Hindernisse zu überwinden. Kevin Schläpfer wird von André Rufener (46) vertreten. Einem der renommiertesten NHL-Agenten, der u. a. Nino Niederreiter, Sven Bärtschi, Luca Sbisa und Sven Andrighetto zu Millionären gemacht hat.

«Mindestens so viel Lohn wie in Biel»

So wie reiche Rechtsanwälte mittellose Klienten kostenlos vor Gericht vertreten, so kümmert er sich neben dem «Big Business» in der NHL auch um ein paar Freunde in der NLA. André Rufener hat im «Fall Schläpfer» klare Vorstellungen: «Ein Vertrag bis Ende der nächsten Saison und mindestens so viel Lohn wie in Biel – oder eher noch mehr.»