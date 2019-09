Im Schneesturm aufgelauert

Die einseitige Liaison beginnt im vergangenen Dezember nach einem Spiel von Storhamar, bei dem Söderström als Headcoach amtete: Eine Norwegerin gratuliert ihm via Social Media zu einem Sieg. Söderström, so offenherzig und freundlich, wie er auch gegenüber Fans ist, antwortet schlicht «Dankeschön». Daraufhin will sie wissen: «Bist du Single?» Söderström antwortet zurückhaltend und will auf die Frage des anonym gestalteten Accounts wissen: «Wer bist du?».

Er erhält darauf nie eine Antwort, glaubt vielmehr an einen blöden Streich. Doch das ist es nicht. Stattdessen entsteht eine einseitige Konversation, die Söderström vorerst ignoriert. Als es aber so weit geht, dass die Stalkerin in Söderström ihren Lebenspartner sieht, ihn als Partner mit Kosenamen anschreibt, gemeinsame Ferien plant, und ihm sogar Namen ihrer imaginären «gemeinsamen Kinder» vorschlägt, wird es so richtig unangenehm für den Schweden.

Die Grenze überschreitet die Frau endgültig, indem sie Söderström auflauert. Nach einem Playoff-Heimspiel von Storhamar im März, das erst kurz vor Mitternacht zu Ende geht, schreibt sie ihm, dass sie bei seinem Auto auf ihn warten würde. Tatsächlich: sogar ein grosser Schneesturm hindert sie nicht daran, Söderström auf dem Parkplatz in Hamar aufzulauern. Er dreht ab, geht zurück ins Büro, worauf er von seinem Assistenztrainer nach Hause chauffiert wird.