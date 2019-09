Am Mittwochabend um 20 Uhr gilt es in der neuen Saison zum ersten Mal ernst. Der EHC Olten trifft in der ersten Runde des Schweizer Cups auf den Erstligisten Burgdorf. Schlechte News gibt es an der Personalfront: Mit Stan Horansky droht den Powermäusen bereits der nächste, längerfristige Ausfall.