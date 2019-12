Dustin Jeffrey ab nächster Saison im Berner Dress

Jeffrey weist in der National League bemerkenswerte Skorerwerte aus. In 186 Meisterschaftsspielen für die Waadtländer verbuchte der physisch starke Stürmer 61 Tore und 128 Assists. Sein Ende dieser Saison auslaufender Vertrag in Lausanne wurde nicht verlängert.

Jeffrey ist nach Andrew Ebbett erst der zweite ausländische Spieler, der beim SCB einen Vertrag für die kommende Saison besitzt. Topskorer Mark Arcobello wird die Berner in Richtung Lugano verlassen, Jan Mursak und Andrew McDonald besitzen beim Schweizer Meister auslaufende Verträge.