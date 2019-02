In den verbleibenden vier Runden der Qualifikation ist in der National League noch sehr vieles möglich. Hinter Bern und Zug sowie vor den distanzierten Davos und Rapperswil-Jona Lakers sind weiterhin acht Mannschaften in den Kampf um die restlichen sechs Plätze in den Playoffs involviert. Selbst das am Samstag spielfrei gewesene Lausanne mit 77 Punkten kann seiner Sache noch nicht ganz sicher sein.

Der HCD machte es der Mannschaft seines langjährigen Trainers Arno Del Curto nicht leicht. Wohl glichen die Lions nach Rückständen von 0:2 und 1:4 zum 4:4 aus, dennoch blieb ihnen zuletzt nur ein Punkt - und die Klassierung direkt am Trennstrich, punktgleich mit dem Neunten Lugano.

Auch die SCL Tigers müssen weiter zum Rechten schauen. Mit einem Heimsieg gegen Fribourg-Gottéron hätten sie ihre zweiten Playoff-Teilnahme (nach 2011) schon so gut wie sicherstellen können. Aber in einem Match, in dem 57:46 Minuten lang kein Tor fiel, unterlagen sie den Freiburgern 0:1. Gottéron darf sich als Sieger der Runde betrachten, ebenso wie die Luganesi, die am Abend der Offenen Tür in der Resega als Sieger vom Eis gingen: 8:5 gegen Schlusslicht Rapperswil-Jona Lakers.

Für Ambri-Piotta bleibt der EHC Biel abschliessend das Rote Tuch in dieser Saison. Die Tessiner errangen gegen alle Gegner mindestens einen Sieg - aber nicht gegen die Seeländer, denen sie auch am Samstag daheim unterlagen (1:3). Auf diese Weise können sich die Leventiner auf eine Reserve von lediglich noch zwei Punkten stützen. Die Bieler andererseits schnaufen mit einem Polster von fünf Punkten einstweilen auf.

An der Spitze ist das Duell um den begehrten 1. Platz der Regular Season neu lanciert. Zug entliess den SC Bern mit einer 2:4-Niederlage, sodass Berns Vorsprung auf zwei Punkte geschmolzen ist.

Resultate: Ambri-Piotta - Biel 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Davos - ZSC Lions 5:4 (2:0, 2:2, 0:2, 1:0) n.V. Lugano - Rapperswil-Jona Lakers 8:5 (2:1, 3:0, 3:4). SCL Tigers - Fribourg-Gottéron 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Zug - Bern 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Rangliste: 1. Bern 46/95 (130:84). 2. Zug 46/93 (150:101). 3. Lausanne 46/77 (130:114). 4. SCL Tigers 46/74 (122:113). 5. Biel 46/73 (138:127). 6. Fribourg-Gottéron 46/71 (116:113). 7. Ambri-Piotta 46/70 (126:131). 8. ZSC Lions 46/69 (115:121). 9. Lugano 46/69 (147:132). 10. Genève-Servette 46/66 (124:141). 11. Davos 46/42 (109:159). 12. Rapperswil-Jona Lakers 46/29 (81:152).