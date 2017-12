0

Schweizer Teams stehen im Halbfinal der Champions Hockey League, nachdem

der SC Bern und die ZSC Lions am Dienstag ausgeschieden sind. In den letzten beiden Saisons hatte es je ein NL-Team in die Vorschlussrunde geschafft. 2016/17 Fribourg-Gottéron (out gegen Frölunda), 2015/16 der HC Davos (out ebenfalls gegen Frölunda).