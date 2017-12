Eigentlich gibt es im Eishockey gerade in diesen Tagen wichtige, ja existenzielle Fragenzu besprechen. Was ist vom Regelwerk her zu tun, damit die Anzahl der Gehirnerschütterungen zurückgeht? Ist der Vorschlag, Checks in der neutralen Zone zu verbieten, sinnvoll? Oder sollten Checks nur noch erlaubt sein, wenn der Spieler nicht mehr beide Hände am Stock hat, sondern nur noch eine? Kehrt die NHL für die Spiele 2022 in Peking zurück?

Das wären normalerweise die Themen. Aber René Fasel treibt ein ganz anderes Problem um. Und es wird ihn bis im Februar, bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele beschäftigen und kaum Zeit lassen für die wichtigen Dinge des Hockey-Lebens. Es ist eine der grossen Possen des internationalen Sportes. Die sportliche Vorbereitung aufs olympische Eishockeyturnier, die von den Schweizern beim Spengler Cup in sportlicher Party-Form absolviert wird, ist schwierig genug. Die politische olympische Vorarbeit ist noch viel schwieriger. Denn Fasel obliegt es, bei den Spielen (9. bis 25. Februar) die russische Seele zu retten.

«Olympic Athlets from Russia»

Wie das? Bekanntlich ist das olympische Komitee Russlands von den Spielen ausgeschlossen. Als Strafe für Dopingsünden. Die Russen dürfen nur unter der Bezeichnung «Olympic Athlets from Russia» antreten. Sie dürfen ihre Nationalfarben nicht tragen und ihre Hymne wird nicht gespielt. Das mag bei Einzelsportlern kein Problem sein. Aber unter welcher Bezeichnung und in welchen Farben soll das russische Eishockey-Nationalteam antreten? Eine der charismatischsten Mannschaften überhaupt, vergleichbar mit Brasilien oder Deutschland im Fussball. Der Stolz Russlands. Es ist, als sollten die Brasilianer und Deutschen bei der Fussball-WM antreten – aber nicht unter der Bezeichnung ihres Landes und nicht in ihren traditionellen Trikots.