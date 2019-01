Die industrielle Produktion von Siegen. Ja, so lässt sich die Spielweise des SC Bern auf einen einfachen Nenner bringen. Die Partien laufen so sehr nach dem gleichen Drehbuch, dass die Perfektion des SCB-Spiels oft zu Langeweile führt.

Nur bei 8 von 28 Siegen ist der Siegestreffer erst im Schlussdrittel oder in der «Überzeit» gefallen. Und 12 Mal bereits im ersten Drittel. Der SCB ist wie noch nie im 21. Jahrhundert eine grosse, mächtige Hockeymaschine.

Kleinere Störungen

Wie bei jeder industriellen Fertigung kommt es hin und wieder zu einem Produktionsunterbruch oder zumindest zu kleineren Störungen. Das ist ärgerlich, hat aber keinerlei Konsequenzen.

Ja, gestern sorgten die nicht ganz unerwarteten Schwierigkeiten bei der «Produktion» des allseits erwarteten Sieges über Ambri endlich wieder einmal für ein bisschen Drama, Diskussionsstoff und Unterhaltung. Nicht ganz unerwartet, weil der SCB am ehesten mit jenem Tempo-, Emotions- und Energiehockey ins Wanken gebracht werden kann, das ein tapferes Ambri zu spielen pflegt.

Entscheidung erst im Schlussdrittel

Und so fiel der Siegestreffer in einem für Berner Verhältnisse wilden Spektakel (29:30-Torschüsse) erst zum 8. Mal in dieser Qualifikation wieder einmal im Schlussdrittel durch Andrew Ebbett. Auf dem Weg zu diesem Erfolg gab es endlich wieder einmal allerlei Aufregung. Ambri erzielte das 2:2 (44. Minute) im Rahmen einer regeltechnischen Rarität.

Mark Arcobello kassierte für einen Stockschlag gegen den enteilten Dominik Kubalik fünf Minuten, garniert mit einem Penalty. Den hielt zwar Leonardo Genoni. Aber das fünfminütige Powerplay nützte Ambri zum Ausgleich.

Nahezu perfekte Balance zwischen Talent und Erfahrung

Die SCB-Siegesproduktion läuft also zufriedenstellend mit nunmehr zehn Siegen in den letzten elf Partien. Der SCB hat eine nahezu perfekte Balance zwischen Talent und Erfahrung in seiner Mannschaft.

Daraus wird mit einem Coach wie Kari Jalonen ein meisterlicher Mix. Der finnische Bandengeneral versteht es meisterhaft mit Struktur, Disziplin und beharrlich eingeübten, guten offensiven und defensiven Gewohnheiten Schwächen im spielerischen Bereich zu kompensieren.

Der SCB ist nicht der talentierteste Titan – aber mit einem Durchschnittsalter von 30,14 Jahren der erfahrenste mit den am besten eingespielten Automatismen. In der finalen Ausmarchung um den Titel ist diese Erfahrung ein Erfolgsfaktor. Weil altgediente «Hockeysoldaten» unter der Extrembelastung der Playoffs in der Regel verlässlicher arbeiten als wilde Junge.

Kaum Gedanken an die mittelfristige Zukunft

Der SCB hat seine Transferpolitik mit Verpflichtungen von erfahrenen Mitläufern wie Matthias Bieber, Grégory Sciaroni, Daniele Grassi oder Inti Pestoni (für nächste Saison) auf dieser Philosophie aufgebaut.

So wie einst Esau sein Erstgeburtsrecht (und damit seine Zukunft) für ein Linsengericht an Jakob verkaufte, so neigt der SCB dazu, dem Erfolg im Hier und Jetzt die mittelfristige Zukunft zu opfern: zu viele Talente aus der exzellenten Nachwuchsorganisation grossgezogenen Talente reifen anderswo zu Nationalspielern wie zuletzt Marco Müller in Ambri und Samuel Kreis in Biel.

Zu wenige wie André Heim und Yannick Burren werden in die erste Mannschaft aufgebaut. Immerhin gelang André Heim (20) ein wichtiger Treffer (zum 2:1). Er wird nächste Saison von Gaëtan Haas die Rolle des ersten Schweizer Centers übernehmen. Der Nationalstürmer hat eine NHL-Freigabeklausel bekommen und wird nächste Saison mit einem Einjahresvertrag das Nordamerika-Abenteuer wagen.

Columbus-Scout auf der Tribüne

Gestern sass erneut ein Scout von Columbus auf der Tribüne. Diese NHL-Organisation mit dem finnischen General Manager Jarmo Kekäläinen hat ein Faible für europäische Spieler und damit für Mittelstürmer wie Gaëtan Haas. Ob der SCB-Center tatsächlich in Columbus landen wird, ist offen.

Eine Entscheidung wird mit ziemlicher Sicherheit erst nach der Saison fallen. Da Trainer Kari Jalonen bleibt, wird auch die Absenz von Haas die «industrielle Siegesproduktion» nächste Saison nicht nachhaltig stören.