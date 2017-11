War es nicht unangenehm, in die völlig fremde Eishockey-Welt einzutauchen?

Es gab ja keinen anderen, der diesen Laden übernehmen wollte. Man hat mich überredet. Mich geplagt. Lange genug gejammert. X-mal habe ich abgesagt. Erstens, weil ich keine Ahnung habe. Zweitens, weil ich kein Eishockey-Fan bin. Ich sagte: Ich komme gerne an ein Spiel. Aber nicht mehr. Und jetzt gehört mir der ganze Laden – verrückt.

Ist es so einfach, Sie zu überreden?

Wenn man mit Sponsoring, Gastronomie, Ticketing und TV-Gelder 14 Millionen einnimmt, muss es doch möglich sein, eine Profimannschaft durchzubringen und nicht fünf bis acht Millionen Verlust zu schreiben. Diese Aufgabestellung beinhaltet einen gewissen Reiz für mich.

Und, ist es möglich?

Ja, nächstes Jahr ist es möglich. Diese Saison werden wir noch einen Verlust hinnehmen müssen. Aber Ende Saison laufen etliche Spielerverträge aus und der EHC Kloten wird ein ganz anders Gesicht haben.

Aber zu welchem Preis gibt es in Kloten die schwarze Null?

Zum Preis, dass wir in Kloten etwas kleinere Brötchen backen müssen. Wir wollen glaubwürdig bleiben in unserer Aussage, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir müssen einfach in der NLA bleiben. Alles andere ist Zugabe.

Ist es Ihre Mission, das Schweizer Eishockey zu revolutionieren?

Nein, nein. Ich bin kein edler Ritter. Ich will einzig den EHC Kloten auf gesunde Beine stellen, damit der Klub nicht mehr abhängig ist von einem Mäzen.

Sie könnten mit Finanzspritzen Kloten wieder gross machen.

Nein, das ist nicht meine Aufgabe.

Wie bitte? Sie gehören zu den 300 reichsten Schweizern.

Wenn dies so wäre, ist dies noch lange kein Grund, dass ich Geld in den EHC Kloten investieren müsste. Ich habe immer gesagt, dass ich versuchen will, den EHC auf gesunde Beine zu stellen, und nachher dürfen gerne andere diesen Job machen.