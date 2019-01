Nun sehen wir bei den ZSC Lions, dass Arno Del Curto um jeden Preis «Arno-Hockey» will und drauf und mit seiner Kompromisslosigkeit den Titelverteidiger wieder zum Meisterkandidaten zu machen. Die ZSC Lions haben, anders als der HC Davos, genug Talent, um wahres «Arno-Hockey» zu spielen.

Im Blick zurück erkennen wir immer mehr, dass Arno Del Curto in Davos nicht bereit war, seine Philosophie der schwindenden Qualität seiner Spieler anzupassen. Dass er «Arno-Hockey» um jeden Preis wollte – und der Preis war schliesslich scheitern.

Beschleunigung und Vereinfachung zugleich

Was ist wahres «Arno-Hockey? Es ist Beschleunigung und Vereinfachung des Eishockeys zugleich. Vorne und hinten. Das Spiel läuft nur noch Nord-Süd und nicht mehr Ost-West. Alle Energien werden entfacht und in einfachem Spiel vor beiden Toren zentriert.

Die Angriffe werden so schnell wie möglich ausgelöst. Die Verteidiger dürfen mit der Scheibe nicht nach vorne laufen, das verzögert das Spiel. Sie müssen sofort abspielen. Denn der Puck ist immer schneller als der schnellste Spieler. Es ist Eishockey, so dynamisch, so schnörkellos wie die Musik der britischen Rockband Status Quo.

So ein Spiel erfordert Präzision, keine Mannschaft der Welt lernt es auf Knopfdruck. Der Mensch neigt dazu, den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen, der Eishockey-Mensch (vor allem der talentierte) zieht oft den Pass oder den eleganten Bogen nach aussen dem schmerzhaften direkten Weg nach innen aufs Netz vor.

Der ZSC ist nicht uncoachbar

Es passt ins Bild, dass der krasseste Schiedsrichter-Fehlentscheid der Saison am letzten Freitag den ersten Schritt zur Auferstehung der ZSC Lions bringt. Das 4:1 gegen Langnau, der erste Sieg unter Arno Del Curto, ist noch reine Pflicht. Keine Auferstehung.

Aber das 4:3 in der Verlängerung am Freitag gegen Leader Zug nach einem 0:3-Rückstand ist der erste Schritt zur Auferstehung. Vier Schiedsrichter und sechs Feldspieler kurven in der Verlängerung auf dem Eis herum. Pius Suter bringt Zugs Torhüter Joel Aeschlimann zu Fall und erzielt den Siegestreffer.

Den Gegner mit «Arno-Hockey» überrannt

So illegal dieser Treffer, so typische ist er für die neuen ZSC Lions. Sie haben ihren Gegner mit echtem «Arno-Hockey» im besten Wortsinn überrannt. Im Schlussdrittel erreichen sie ein Torschussverhältnis von 18:6.

Nach dem Spiel denkt der neue ZSC-Cheftrainer schon weiter und sagt. «Wenn wir es schaffen, gegen Ambri noch gleich eine Schippe draufzulegen, dann sind wir schon einen Schritt weiter.» Am nächsten Tag gelingt diese Steigerung.