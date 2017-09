Der Schlüsselspieler: Perttu Lindgren.

Der Finne liess sich im Sommer an den Hüften operieren und wird bald sein Comeback geben. Der finnische Schlüsselspieler in Reihen des HCD war schon in den letzten Playoffs nur noch mit halber Kraft unterwegs. Mit der entsprechenden Auswirkung auf die Performance der ganzen Mannschaft. Der 30-Jährige ist vertraglich bis 2021 (!) an Davos gebunden. Ein Zeichen für die grosse, gegenseitige Wertschätzung. Findet Lindgren wieder zurück zu alter Stärke, wird die stark besetzte HCD-Offensive noch unberechenbarer.