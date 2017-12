Davos reagiert damit auf die anhaltenden Verletzungssorgen unter seinen Ausländern. Aktuell stehen dem Team von Trainer Arno Del Curto nur der schwedische Verteidiger Magnus Nygren sowie der amerikanische Stürmer Broc Little und der temporär bis Mitte Januar verpflichtete Schwede Mikael Johansson zur Verfügung. Robert Kousal (Fussbruch), Anton Rödin (Wadenbeinbruch) und Perttu Lindgren (Saisonende nach Hüftoperation) fallen derzeit aus.

Buck, der 2013/2014 für Basel in der NLB gespielt hatte, absolvierte im November für Kanada den Karjala Cup in Biel und Helsinki; er darf sich Hoffnungen auf ein Olympia-Aufgebot machen. Für Ingolstadt ist der Abgang ein herber Schlag. In den vergangenen dreieinhalb Jahren erzielte Buck für den DEL-Klub in 183 Partien 186 Skorerpunkte.