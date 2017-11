Er wird vorerst durch Martin Steinegger ersetzt. Mit dem Sportchef an der Bande gewannen die Bieler am nächsten Tag in Langnau 2:1 nach Penaltyschiessen.

Wie geht es weiter? Martin Steinegger sagt: «Ich hoffe, dass wir am Wochenende einen neuen Trainer haben.» Mike McNamara hatte das Amt vor gut einem Jahr von Kevin Schläpfer übernommen. Martin Steinegger: «Er macht jetzt ein paar Tage Pause, und dann suchen wir mit ihm eine Lösung. Wir sind sehr daran interessiert, dass er in unsere Nachwuchsorganisation zurückkehrt.»

McNamaras Absetzung ist speziell

Die Absetzung eines Trainers ist eigentlich so banal wie ein Radwechsel am Auto. Doch dieser Trainerwechsel ist speziell. Er beendet in Biel eine Ära. Der EHC Biel ist ein aussergewöhnliches Hockeyunternehmen.