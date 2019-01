Es ist fast nur noch eine verblassende Erinnerung. Anfangs November standen die beiden neuen Ausländer des EHC Olten, Cason Hohmann und Bryce Gervais, im Mittelpunkt der Kritik. Hohmann sammelte zwar fleissig Skorerpunkte, wirkte auf dem Eis jedoch oft wie ein Irrlicht, das sich selber und seine Teamkollegen mit eigensinnigen und unberechenbaren Aktionen verwirrte.

Die Halbzeit-Bilanz? Ungenügend!

Gervais wiederum fiel vor allem deshalb auf, wenn er wieder mal einen Puck verstolperte oder am falschen Ort stand. Und er stand kurz davor, einen anderen Söldner vor die Nase gesetzt zu bekommen, weil sich bei seiner hartnäckigen Handverletzung keine Besserung abzeichnete. Die Halbzeit-Note in der Spielerbewertung dieser Zeitung sprach ebenso Bände: Gervais erhielt die Note 3 mit der Bemerkung, dass er als Ausländer in der Swiss League nicht genüge.