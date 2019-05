Insgesamt darf jedes Land für die gesamte Weltmeisterschaft 25 Spieler nominieren. Der 24. Platz ist für Sven Andrighetto von Colorado Avalanche reserviert, der am Sonntag in der Slowakei eintrifft und am Dienstag gegen Österreich erstmals spielen wird.

Noch nicht gemeldet wurden vom aktuellen 25-Mann-Kader vor Ort der Luganese Alessio Bertaggia (28) und der Bieler Damien Riat (22). Einer dieser zwei Stürmer wird nach der Ankunft von Andrighetto vorzeitig die Heimreise antreten müssen.