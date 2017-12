Ein Powerplaytor von Brian Boyle zwölf Minuten vor Schluss entschied die Partie in Denver. Nico Hischier erhielt als Center der ersten Linie erneut viel Eiszeit (17:15 Minuten). Der Walliser Nummer-1-Draft stand beim 1:0 durch Jesper Bratt in der 34. Minute auf dem Eis, konnte sich sonst aber keinen Skorerpunkt gutschreiben lassen.

Dem Spiel war ein Tauschgeschäft zwischen den Devils und den Anaheim Ducks vorangegangen. New Jersey gab unter anderen Adam Henrique ab - mit 4 Toren und 10 Assists hinter Hischier immerhin der zweitproduktivste Center der Devils - und erhielt im Gegenzug mit Sami Vatanen einen Top-4-Verteidiger. Der 26-jährige Finne zeigte ein beachtliches Debüt und war mit über 23 Minuten Eiszeit der am häufigsten eingesetzte Spieler in den Reihen der Devils.

Zweites Schweizer Duell an Meier

Im zweiten Schweizer Duell des Abends bezwang Timo Meier mit den San Jose Sharks die Florida Panthers mit Denis Malgin 2:1. Meier steuerte beim 2:0 durch Joe Pavelski (300. NHL-Tor in der Regular Season) seinen dritten Assist der Saison bei. Für San Jose war es der dritte Sieg in Folge. Die beiden jungen Schweizer Stürmer wurden beide in der ersten Sturmreihe eingesetzt.

Für Luca Sbisa setzte es auch im zweiten Spiel nach seiner Verletzung eine Niederlage ab. Der Zuger Verteidiger musste sich mit den Vegas Golden Knights bei den Winnipeg Jets 4:7 geschlagen geben. Sbisa stand über 20 Minuten auf dem Eis und beendete die Partie mit einer neutralen Bilanz.