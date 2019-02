Die Freiburger waren zuletzt eine Wundertüte. Immer, wenn man damit rechnete, dass sie auf den Erfolgspfad eingebogen sind, gab es Rückschläge. Auf der anderen Seite feierte man Siege, wie das 1:0 in Langnau, als man nicht darauf gesetzt hätte. Gottéron hat es in der Hand, in den Heimspielen gegen die unter dem Strich klassierten Teams aus Lugano und Genf für klare Verhältnisse zu sorgen.

Playoff-Tendenz: 80%

Das Restprogramm: Lugano (h), Servette (h), Lausanne (a), Zug (a).