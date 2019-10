Assists von Josi, Malgin und Siegenthaler

Captain Roman Josi gewann mit den Nashville Predators gegen die Minnesota Wild klar 4:0.

Denis Malgin holte mit den Florida Panthers einen 2:4-Rückstand auf, bereitete das vermeintliche 5:4-Siegtor vor, ehe den Calgary Flames in der 58. Minute noch der Ausgleich gelang. Im Penaltyschiessen behielt das Team aus Kanada die Oberhand.

Jonas Siegenthaler gelang beim 2:1-Führungstreffer von Superstar Alex Owetschkin für die Washington Capitals in Edmonton der zweite Assist der Saison. Die Edmonton Oilers machten jedoch sogar einen 1:3-Rückstand wett und gewannen am Ende dank einem Tor des Deutschen Leon Draisaitl 4:3 in der Verlängerung.