Andrighetto einigte sich mit den Verantwortlichen von Colorado auf einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2018/19, der ihm 2,8 Millionen US-Dollar einbringt.

Der 24-jährige Zürcher war erst Anfang März von den Montreal Canadiens nach Colorado transferiert worden, und konnte die Klub-Verantwortlichen mit 5 Toren und 11 Assists aus 19 Spielen schnell von sich überzeugen. "Wir sind glücklich mit dem, was Sven dem Team in der abgelaufenen Saison geben konnte", erklärte General Manager und Avalanche-Legende Joe Sakic zur Vertragsverlängerung. "Er hat eine gute Spielübersicht und bringt Tempo und Skorerqualitäten in unser Team."

Auch Andrighetto, der in der besten Hockeyliga der Welt bereits 102 Einsätze absolviert hat, freute sich über die Vertragsverlängerung. "Ich fühle mich glücklich und geehrt, auch die nächsten zwei Jahre Teil der Avalanche zu sein", schrieb der Stürmer auf Twitter.