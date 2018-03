Der 31-jährige Kanadier war in der abgelaufenen Qualifikation mit 19 Toren und 22 Assists die Nummer 7 der Liga. Nun bleibt er auch nächste Saison im Tessin. Es wird sein drittes Jahr in Ambri sein.

Nach 13 Jahren kehrt Daniel Manzato zu Ambri-Piotta zurück und wird die Nummer 2 hinter Benjamin Conz, der seinen Vertrag Anfang Februar verlängert hat. Manzato ist derzeit Ersatzgoalie bei Kantonsrivale Lugano. Dort hat man ihm vor wenigen Wochen beschieden, dass er den Klub zum Ende der Saison würde verlassen müssen.

Einen Vertrag für zwei Jahre erhielt der U20-Internationale Dario Rohrbach, der noch nie in der höchsten Liga gespielt hat. Der Stürmer begann die aktuelle Saison bei Basel in der MSL und wechselte nach der U20-WM im Januar in die Swiss League zu Ambris Partnerklub Ticino Rockets.