Ambri-Piotta mit drei Siegen am Stück

Ambri-Piotta brauchte nicht einmal ein Glanzlicht seines finnischen Topskorers Nättinen, um einen enttäuschenden HCD aus der kalten Valascia zu fegen. Johnny Kneubuehler (zum 1:0), Dario Rohrbach (zum 3:1, plus zwei Assists) und Isacco Dotti (zum 5:2) erzielten ihre ersten Treffer in dieser Saison, Diego Kostner (zum 2:0) seinen zweiten.

Ambri arbeitete bei nummerischem Gleichstand sehr diszipliniert und entschied in den "Special Teams" die Partie. Zwei Tore markierten die Tessiner im Powerplay und quasi als Krönung traf Dominic Zwerger zum 4:1 in der 37. Minute sogar noch in Unterzahl. Dieser Treffer hatte Symbolcharakter: Selbst mit einem Mann weniger machte Ambri Druck auf das von Sandro Aeschlimann gehütete Tor und verwertete einen Abpraller aus kurzer Distanz.

Die Davoser waren zu keiner Reaktion fähig, nach dem 2:4 durch den Captain und PostFinance-Topskorer Andres Ambühl früh im Schlussdrittel dauerte es nur 32 Sekunden, ehe der Dreitore-Abstand wieder feststand.

Davos, das Überraschungsteam der letzten Saison, verlor zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen gegen Ambri und hat von den letzten sechs Spielen lediglich die beiden gegen Rapperswil-Jona gewonnen.

Telegramm

Ambri-Piotta - Davos 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

30 Zuschauer. - SR Wiegand/Urban (AUT), Progin/Fuchs. - Tore: 11. (10:14) Kneubuehler (Horansky, Fohrler) 1:0. 12. (11:51) Kostner (Flynn, Hächler/Powerplaytor) 2:0. 16. Nygren (Corvi, Hischier/Powerplaytor) 2:1. 29. Rohrbach (Flynn/Powerplaytor) 3:1. 37. Zwerger (Fischer/Unterzahltor!) 4:1. 44. (43:09) Ambühl (Heinen, Baumgartner) 4:2. 44. (43:41) Isacco Dotti (Novotny, Rohrbach) 5:2. 49. Flynn (Fora, Rohrbach/Powerplaytor) 6:2. - Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Müller) gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 plus 10 Minuten (Stoop) gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Nättinen; Ambühl.

Ambri-Piotta: Ciaccio; Fora, Ngoy; Hächler, Fischer; Fohrler, Isacco Dotti; Pinana; Nättinen, Müller, Zwerger; Kneubuehler, Flynn, Horansky; Rohrbach, Novotny, Dal Pian; Trisconi, Kostner, Grassi; Goi.

Davos: Sandro Aeschlimann; Nygren, Jung; Heinen, Paschoud; Barandun, Guerra; Stoop; Ambühl, Corvi, Baumgartner; Meyer, Thornton, Hischier; Marc Wieser, Lindgren, Turunen; Frehner, Marc Aeschlimann, Egli.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Conz, D'Agostini, Zaccheo Dotti und Incir (alle verletzt), Davos ohne Du Bois, Kienzle, Palushaj, Rubanik und Dino Wieser (alle verletzt).