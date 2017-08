Der 22-jährige Tscheche wird an seinen bisherigen Klub Pilsen ausgeliehen und von diesem freigestellt, sobald bei den Leventinern ein Gastarbeiter aus dem Stammquartett (Cory Emmerton, Nick Plastino, Matt D'Agostini und Jeff Taffe) ausfallen sollte.

Kubalik, der im NHL-Draft von 2013 von den Los Angeles Kings in der siebten Runde gedraftet worden war, hatte in der Vorsaison für Pilsen 32 Tore und 48 Punkte in 62 Spielen realisiert. Der Stürmer hat mit Ambri-Piotta einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben.