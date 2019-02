Nur zwei Tage nach dem 5:2-Heimsieg über Visp mussten die Ajoulots in Küsnacht lange um den Sieg bangen. Alain Birbaum, Gilian Kohler und Bastien Pouilly erzielten innerhalb von neun Minuten für Ajoie die Tore vom 1:1 zum 4:1.

Kloten wahrte sich seine Chance auf den Gewinn der Regular Season mit einem 4:3-Heimsieg nach Penaltyschiessen über Thurgau. Die Thurgauer führten bis zur 35. Minute mit 3:1. Thibaut Monnet und Nicholas Steiner glichen für Kloten vor 4367 Zuschauern noch aus. Im Penaltyschiessen reüssierte als einziger der Kanadier Jack Combs.

Olten (2.) und Kloten (3.) liegen in der Tabelle fünf Punkte hinter Ajoie zurück, haben aber ein Spiel weniger bestritten. Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel Olten - Kloten, derweil Ajoie daheim gegen Winterthur die Tabellenführung festigen will.

Am Strich hält die EVZ Academy trotz der achten Niederlage hintereinander (0:6 gegen Visp) den 8. Platz, einen Punkt vor den GCK Lions. Die Jung-Lions holten seit dem 6. Januar auf die EVZ Academy acht Punkte Rückstand auf.

Resultate und Rangliste:

Kloten - Thurgau 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) n.P. EVZ Academy - Visp 0:6 (0:1, 0:3, 0:2). GCK Lions - Ajoie 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). Winterthur - Langenthal 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) n.V.

Rangliste: 1. Ajoie 85. 2. Olten 80. 3. Kloten 80. 4. La Chaux-de-Fonds 77. 5. Langenthal 75. 6. Visp 75. 7. Thurgau 63. 8. EVZ Academy 43. 9. GCK Lions 42. 10. Winterthur 29. 11. Biasca Ticino Rockets 14.