Eishockey-Boss René Fasel geht vor der WM mit Weissrusslands Diktator Lukaschenko auf Schmusekurs

Bilder von herzlichen Umarmungen lösen in Zeiten von Corona schon an sich Unbehagen aus. Besonders befremdlich ist aber, wie jüngst René Fasel Weissrusslands Machthaber Aleksander Lukaschenko in die Arme fiel.

Im Frühling sollen in Weissrussland die Eishockey-Weltmeisterschaften stattfinden - trotz Corona-Pandemie. Und vor allem trotz der Unruhen, die das Land seit den Wahlen im letzten August in erschüttern. René Fasel will es so. Und der Eishockeyweltverband will es so, den Fasel seit 26 Jahren präsidiert. Man müsse Sport und Politik trennen, sagt Fasel. Lukaschenko vertritt einen fundamental anderen Standpunkt. «Sport ist grosse Politik, besonders Eishockey», sagte er einst dem britischen TV-Sender «BBC». Nicht zufällig steht der Mann, der seit 1994 an der Spitze des Landes steht, und den Politbeobachter als «letzten Diktator Europas» bezeichnen, auch dem Nationalen Olympischen Komitee Weissrusslands vor.

Die Expertenkommission des Weltverbands sieht die Austragung der Weltmeisterschaften skeptisch – offiziell wegen der Corona-Lage im Land. Die Wirklichkeit zeigt sich in den seit der Wahlfälschung Lukaschenkos anhaltenden Protesten und deren brutalen Niederschlagung. Die Bilder der Demonstranten, der Verhafteten, der Gefolterten und der Getöteten sind ein beklemmendes Zeugnis. Anfang Dezember wurde die Weissrussisch-schweizerische Doppelbürgerin Natalie Hersche aus St. Gallen zu über zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie an friedlichen Protesten teilgenommen hatte. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Lukaschenko suspendiert. Diese Woche sagte Fasel, dass die IIHF nach Ersatz suche, man spreche mit «Vertretern anderer Verbände». Nun traf er Lukaschenko in Minsk. Ende des Monats soll eine Entscheidung fallen.