Von einem kontinentalen Titelkampf geht es zum nächsten. In Russland suchen die Fussballer den Weltmeister und die Schweiz ist dabei. Wir fliegen nach Rostow am Don. Xherdan Shaqiri und seine Kollegen bestreiten am 17. Juni das erste Gruppenspiel gegen Brasilien. Das Duell mit dem Rekordweltmeister ist so prickelnd wie schwierig. Gelingt es, den Grundstein für die Erfüllung des Viertelfinaltraums zu legen? Danach geht es weiter nach Kaliningrad (am 22. Juni trifft die Nati auf Serbien) und Nischni Nowgorod (am 27. Juni heisst der Gegner Costa Rica).

7. Wimbledon, 2. bis 15. Juli