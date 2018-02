In Tignes und Méribel finanzierte sie sich ihr Skiabenteuer mit Jobs in Busunternehmen und Einsätzen hinter der Bartheke. Ihre Lust an Experimenten wuchs, ihre Ambitionen weiteten sich aus. Dann spielte ein schöner Zufall eine entscheidende Rolle. Auf der europäischen SFR-Tour in Val Thorens entdeckte Christoph Perreten ihren Namen auf einer Startliste. «Bis dahin hatten wir von ihr nie etwas gehört», erinnert sich der Freestyle-Boss von Swiss-Ski.

«Sarah schaffte Tricks, verstand sie aber gar nicht»

Eine eher zufällige Begegnung im Januar 2015 mit dem «Rohdiamanten» (Noto) veränderte den Alltag Höfflins komplett. Die Schweizer Entscheidungsträger handelten sofort und unbürokratisch. Noto quartierte Höfflin im Frühling danach in einem Hotel in Affoltern am Albis ein. Im Wassersprungzentrum in Mettmenstetten durchlief sie eine mehrmonatige Intensivschulung - Theorie, Rotationen, Flips.