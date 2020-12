Eine Olympiamedaille für Russland, aber trotzdem kein Startplatz für die Schweiz

Es war ein besonderer Moment. Als der Pöstler vor zwei Wochen an der Haustüre der Familie Tschernoussow-Gasparin im Bündner Bergdorf Lantsch klingelte und dem 34-jährigen Ilja den Schweizer Pass überreichte. «Ich wurde tatsächlich emotional», sagt der ehemalige russische Weltklasse-Langläufer, der an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen für sein Mutterland Medaillen gewann.

Seit 2014 ist Tschernoussow mit der bekanntesten Schweizer Biathletin Selina Gasparin verheiratet. Bald war für ihn klar, dass er die Staatsbürgerschaft des Landes annehmen wollte, in welchem er zusammen mit seiner Frau und den beiden Töchtern Leila (5) und Kiana (2) den Lebensmittelpunkt gefunden hat.

Die Wartezeit auf den Ausweis mit dem Kreuz kam ihm zwar unendlich lang vor, aber Tschernoussow erinnert sich vor allem an die positiven Aspekte beim Lernen für den Einbürgerungstest. «Ich habe die Sprache besser gelernt. Ich verstehe jetzt sogar etwas Berndeutsch», sagt er im Hinblick auf die unterschiedlichen Dialekte in seiner neuen Heimat. «Und es war sehr interessant, die Schweizer Geschichte kennenzulernen. Oder was es mit dem Röschtigraben auf sich hat». Er habe wohl in fünf Jahren nicht so viel in russischer Sprache geschrieben wie an dieser Prüfung auf Deutsch.

Noch weit entfernt von alter Form

Einen Röschtigraben überwinden muss Ilja Tschernoussow nun auch in der Loipe, wenn er wirklich nochmals im Weltcup oder als Abschluss seiner Karriere bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking sportliche Grosstaten für sein neues Heimatland zeigen will. Von angeblichen atmosphärischen Störungen zwischen den Langlauf-Verantwortlichen von Swiss Ski und dem russischen Neuzugang wegen dessen Vergangenheit in einem Team, das in Zusammenhang mit dem Doping-Skandal der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi in arges Zwielicht geraten ist, wollen aber beide Seiten nichts wissen.

Nordisch-Direktor Hippolyt Kempf sagt, man könne und wolle in dieser Frage nicht strenger sein als die Welt-Antidoping-Agentur und der McLaren-Bericht, die keine Indizien für eine Beteiligung Tschernoussows an den russischen Betrügereien fanden. Es sei einzig und allein ein sportlicher Graben, den Tschernoussow zuschütten müsse.

Weil sich der Jahrgänger von Dario Cologna in den vergangenen fünf Jahren auf die Teilnahme an Langdistanz-Volksläufen konzentrierte – zuletzt gewann er 2018 in Italien den Marcialonga – fehlen Referenzen aus dem Weltcup gänzlich. «Es zählt einzig die Leistung. Er muss zuerst beweisen, dass er besser ist als die Schweizer Athleten, die auch auf einen Weltcupstart hinarbeiten», sagt Kempf. Aus Gründen der Gleichbehandlung gehört Tschernoussow bis auf weiteres auch keinem Kader von Swiss Ski an.

Ist der Mann aus Sibirien die erhoffte Verstärkung für die Schweiz?

So verlockend die Perspektive einer Schweizer Olympiastaffel mit Dario Cologna und Ilja Tschernoussow in der Form von Sotschi auch sein mag, solche Planspiele will der Neo-Schweizer nicht machen. «Es ist zu früh, um darüber zu spekulieren. Ich muss zuerst in Form sein und mich mit guten Resultaten in den nächsten Rennen für das Schweizer Weltcupteam qualifizieren. Das ist mein primäres Ziel».

Auch der aus Sibirien stammende Ehemann von Selina Gasparin sieht die Leistung als einzige Währung für eine Selektion. Eine Extrawurst wegen seiner glorreichen Vergangenheit oder seinem Potenzial verlangt er nicht. Er wolle auch nicht als Statist in den Weltcup, sondern erst wenn die Form stimmt. Und diesbezüglich hat Tschernoussow noch ziemlich grossen Aufholbedarf.

In seinem ersten Rennen mit Einzelstart seit beinahe fünf Jahren am Wochenende am Continental Cup im Obergoms war er erschreckend schwach. Schlechter, als er selber vermutet hätte.«Eigentlich war der Plan, mich für den Weltcup in Davos aufzudrängen», sagt er mit enttäuschtem Unterton. Doch gesundheitliche Defizite und Schwierigkeiten, den höheren Rhythmus der kürzeren Strecken wieder zu finden, machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

Mit der Erfahrung aus zehn Jahren Weltcup und einem guten Gespür für seinen Körper wisse er jedoch, was er für den Formaufbau brauche und dass er auf rasche Fortschritte hoffen könne.

Gefragt sind primär Startgelegenheiten auf zweit- oder dritthöchster Stufe, um über die Rennhärte seine Form zu finden. Aber wo? Vor Weihnachten soll es noch einen Continental Cup in Italien geben. Doch in Zeiten von Corona bleibt vieles unsicher. Findet der Event statt? Darf er überhaupt einreisen? Reichen seine spärlichen FIS-Punkte für einen Startplatz?

Es ist von den Voraussetzungen her so ziemlich die dümmste Zeit, um im Herbst der Karriere ein sportliches Comeback auf höchster Stufe in Angriff zu nehmen. Selbst für einen motivierten Optimisten wie den Schweizer Ilja Tschernoussow.