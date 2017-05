Auf der anderen Seite der Skala steht Reto Schäppi, der geduldig auf den Journalisten wartet und sich sorgt, dass man auf dem Weg zum Interview-Tisch, nicht durchs TV-Kamerabild läuft. Beim Center, der zeit seines (Eishockey-)Lebens bei den ZSC Lions gespielt hat, geschieht alles bedächtig.

Die Antworten fallen wohlüberlegt und knapp aus. Schäppi ist – wie man so schön sagt – ein Kopfmensch. Kein Wunder, sagt Denis Malgin über seinen ehemaligen ZSC-Teamkollegen: «Ich hätte gerne Retos Verstand. Er ist ein gescheiter Mensch.» Und auf dem Eis? «Da hätte ich gerne seinen Schuss. Er kann wirklich gut schiessen.»

398 Spiele, 46 Treffer

Das ist eher eine überraschende Erkenntnis. Schaut man Reto Schäppis NLA-Statistik an, dann ist die nicht allzu beeindruckend: In 398 Spielen hat er bisher lediglich 46 Treffer erzielt. In den letzten beiden Saisons ist seine Produktion sogar zurückgegangen. In 105 Spielen gelangen ihm noch 8 Tore. Umso überraschender ist in diesem Zusammenhang nicht nur Malgins Feststellung, sondern auch Schäppis Auftreten an der WM in Paris.

In den bisherigen vier Spielen traf Schäppi schon zweimal, darunter einmal im Powerplay. Man entdeckt an ihm längst vergessen geglaubte Seiten. «Klar macht es Spass, Tore zu schiessen. Aber noch mehr Spass macht, mit einem Team zu gewinnen. Und dafür muss man wissen, was man selber am besten kann», sagt Schäppi und beruft sich, seinem zurückhaltenden Wesen entsprechend, auf seine ausgeprägten, defensiven Fähigkeiten.

Der Instink fehlt

Dabei hätte der 26-Jährige durchaus die Möglichkeiten, am anderen Ende der Skala zu wirken. Doch im Powerplay, wie es etwa in der Schweizer Nationalmannschaft zum Einsatz kommt, sieht man ihn bei den ZSC Lions nur unregelmässig. Dabei hat er als Mann, der vor dem gegnerischen Tor für Unruhe stiftet, durchaus Potenzial.

Generell sieht sich Reto Schäppi aber nicht in der Rolle des Offensivcenters. «Dazu fehlt mir der Instinkt vor dem gegnerischen Tor. Den hat man, oder den hat man nicht. Ich weiss, dass ich gut schiessen kann, ich weiss, dass ich die Scheiben vors gegnerische Tor bringen kann. Aber dass ich pro Saison 20 oder 30 Tore schiesse, das wird nicht passieren.»