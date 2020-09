Eine gelbe Armee: Wie ein Wundermittel für US-Soldaten Primoz Roglic und sein Team bei der Tour de France unbesiegbar macht

Die Serpentinen sind eng, die Sonne brennt auf den Asphalt, die Steigung auf den Grand Colombier (1501 Meter über Meer) beträgt bis zu zehn Prozent. Es ist der Schlussanstieg auf der Königsetappe der 107. Tour de France. Und an der Spitze zeigt sich ein Bild, wie es in den letzten Wochen fast täglich zu beobachten war: eine Armee von Fahrern in Gelb gibt das Tempo vor, dem einer nach dem anderen zum Opfer fällt.

Vorjahressieger Egan Bernal zum Beispiel verliert über 7 Minuten auf den Etappensieger. Das Team mit den gelben Trikots heisst Jumbo Visma, und hat mit Primoz Roglic jenen Mann im Team, der das Maillot Jaune trägt, und sich auch deshalb kaum von den Teamkollegen unterscheiden lässt.

Jumbo Visma hat die Dominanz des Teams Ineos (früher Sky) gebrochen, das mit Bradley Wiggins, vier Mal Chris Froome, Geraint Thomas und Egan Bernal seit 2012 sieben von acht Tour-de-France-Siegern stellte. Wer verstehen will, wie die Holländer zur dominierenden Kraft im Peloton werden konnten, findet auch auf dem Speiseplan Antworten.

Denn bei Jumbo Visma werden Ketone eingesetzt. Ketone sind körpereigene Stoffe. Sie entstehen, wenn bei Ausdauerbelastungen keine Kohlenhydrate mehr verbrannt werden können und der Organismus auf Fettverbrennung umstellt. In der Medizin hofft man darauf, dass Ketone bei Krankheiten wie Multipler Sklerose Heilungsprozesse beschleunigen können.