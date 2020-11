Ein umstrittener Penalty bringt die Krienser um den Lohn – 1:3-Niederlage in Schaffhausen

Es war das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison von Murat Yakins Schaffhausen gegen Bruno Berners Kriens. Der SCK verlor keines der letzten vier Direktduelle gegen Schaffhausen – zwei Siege und zwei Remis resultierten. Für beide Teams galt es nach einer 2:1-Niederlage zuletzt (Kriens gegen Thun, Schaffhausen bei GC) wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Der FC Schaffhausen hatte zu Beginn der ersten Hälfte etwas mehr Spielanteile, doch die erste nennenswerte Szene verzeichneten die Gäste. Nach einem Doppelpass mit Anthony Bürgisser spielt sich Stürmer Liridon Mulaj frei und zieht aus rund 20 Metern vor dem Tor ab. FCS-Goalie David da Costa hat jedoch keine Mühe den Ball zu halten. Vielversprechende Torszenen blieben im ersten Umgang aus.

Die Ausnahme in der 27. Minute. Die Schaffhauser lancieren den Angriff durch die Mitte. Uran Bislimi läuft mit dem Ball in Richtung Strafraum, SCK-Verteidiger Liridon Berisha geht unsanft dazwischen und der Schaffhauser fällt zu Boden – Schiedsrichter Anojen Kanagasingam lässt Vorteil laufen. Das Heimteam kombiniert sich in den 16-er, dort wird Emiliano Mozzone angespielt und der linke Flügel versenkt das Leder eiskalt zur Führung. Torhüter Rafael Zbinden, der an Stelle von Pascal Brügger das Tor hütete – Brügger verletzte sich an der Hand beim Einwärmen – war chancenlos. Berisha kassierte für das Foul die gelbe Karte. Für Bislimi war die Partie kurze Zeit später gelaufen. Er wurde verletzungsbedingt ausgewechselt. Die 1:0-Führung war gleichbedeutend der Pausenstand.

Folloniers Einwechslung führt zum Ausgleich

Nach 57 Minuten kommt Daniel Follonier für Enes Yesilçayir in die Partie. Nur zwei Minuten später kommt der SCK zu einem Freistoss. Der soeben eingewechselte Follonier tritt diesen aus halb rechter Position und schlenzt den Ball ins obere rechte Eck. Goalie Da Costa blieb keine Abwehrchance – 1:1.

Das Spiel gestaltete sich in der Folge ausgeglichen. Läuft die Partie also auf ein Unentschieden hinaus? Nein, denn die Krienser bringen sich selbst um den Lohn. In der 79. Minute foult Anthony Bürgisser im Strafraum den Schaffhauser Valon Hamidu. Bruno Berner zur Szene: