Ein Schweizer Quartett an den French Open: darunter Stan Wawrinka in seiner Paraderolle

Roger Federer hat seine Saison schon längst für beendet erklärt, kurz vor der Auslosung zog sich auch Belinda Bencic zurück und machte eine Verletzung am rechten Arm geltend. In der Qualifikation scheiterten Viktorija Golubic und Leonie Küng. Damit verbleiben noch zwei Schweizerinnen und zwei Schweizer im Hauptfeld der French Open.

Stan Wawrinkas Wiedersehen mit der Vergangenheit

Andy Murray heisst Wawrinkas Gegner in der ersten Runde. Vor drei Jahren rang Stan Wawrinka in den Halbfinals der French Open den Schotten in fünf Sätzen nieder. Zwei Mal sind die beiden seit diesem Halbfinal noch aufeinandergetroffen - beide Male gewann Murray, zuletzt im Oktober 2019 im Final von Stockholm. Die ehemalige Nummer 1 spielt inzwischen mit einer künstlichen Hüfte und kämpft um den Anschluss – derzeit wird Murray im 111. Rang geführt.

Für Wawrinka sind die French Open auch ein Neustart. Vor Wochenfrist trennte er sich nach acht Jahren von seinem Trainer Magnus Norman. In Paris ist er wieder in seiner Paraderolle. In jener des Aussenseiters. 2015 hatte er das Turnier überraschend gewonnen. Übrigens: Am Tag vor der Auslosung trainierte Wawrinka erstmals in Paris. Ausgerechnet mit Andy Murray.

Henri Laaksonen in der Qualifikation souverän

Am Freitag qualifizierte sich auch der Schaffhauser Henri Laaksonen fürs Hauptfeld in Roland Garros. 2019 hatte er seine Premiere in Paris dank des Loses des Lucky-Losers und scheiterte in der zweiten Runde an Novak Djokovic. In diesem Jahr qualifizierte er sich ohne die Los-Hilfe: Seine drei Qualifikationsrunden gewann er souverän ohne Satzverlust. Bei einem Grand-Slam-Turnier schaffte es der 28-Jährige noch nie über die zweite Runde hinaus. Um diese zu erreichen, steht der Weltnummer 135 in der ersten Runde Pablo Cuevas aus Uruguay gegenüber.