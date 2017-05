Bei der U20-WM die derzeit in Südkorea stattfindet, wird den Schiedsrichtern zum ersten Mal an einer Fifa-Weltmeisterschaft Unterstützung von aussen geboten. Die Fifa erklärte vor dem Turnier, wie die Schiedsrichter vorgehen: Der Video-Assistent kann in sogenannten «spielentscheidenden Situationen» eingreifen. Für die Fifa sind das Tore, Penaltyentscheidungen, direkte Rote Karten und Fälle, in denen der Schiedsrichter den falschen Spieler bestraft.

Der Video-Assistent informiert den Schiedsrichter über allfällige Fehlentscheidungen, dieser behält aber immer das letzte Wort. Wenn sich der Video-Assistent einschaltet, kann der Schiedsrichter ihm einfach vertrauen, die Szene selbst auf einem Bildschirm neben dem Spielfeldrand überprüfen oder schlicht auf seiner Entscheidung beharren.

Neben dem Einsatz an der U20-WM wird das System in diesem Jahr noch in über zwanzig weiteren Fifa-Wettbewerben eingesetzt. (lei)