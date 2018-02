Ach, endlich einer, der authentisch ist. Einer, der so redet wie er denkt. Und so ist Martin Rios in einer Welt, in der jedem durch Medienschulungen die verbalen Persönlichkeitskanten mit der Nagelfeile eingeebnet werden, ein bunter Hund. Ein bisschen wie Paul Accola und Gölä. Aber mit viel mehr Charme, Lausbuben-Charme.

Ganz offensichtlich hat der 36-Jährige in diesem Curling-Drama kühlen Kopf bewahrt. Er wird hinterher auch sagen, dass er überhaupt nicht nervös war. «Warum auch? Ich hatte ja nichts zu verlieren. Drei Jahre haben wir auf das Ziel Olympia hingearbeitet. Auch wenn wir keine Medaille geholt hätten, so war es schon wegen des tollen Erlebnisses die Mühe wert. Die Stimmung in der Schweizer Delegation ist super. Und überhaupt: Warum nervös sein? Es ist ja nur Curling.»