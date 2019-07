Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr. Pascale Alpiger ist auf dem Festareal in Flüelen angekommen. Sie ist die Mutter des Schwingers Nick Alpiger und Medienchefin des Aargauer Schwingerverbands. Ihr Wochenende sei intensiv, sagt sie. Am Samstag besuchte sie den Fricktaler Abendschwinget, am Sonntagmorgen ist sie bereits in Flüelen. Sie wirkt noch etwas müde. Aber nicht in ihren kühnsten Träumen hätte sie wohl gewagt zu prophezeien, dass ihr Sohn an diesem Abend den Siegermuni gewinnen würde.

Der 22-jährige Schwinger aus Staufen im Kanton Aarau bekommt ein Best-of der Innerschweizer Szene zugeteilt. So wie das allen ambitionierten Gästen in dieser Sportart widerfährt. In den ersten drei Gängen traf er auf zwei Eidgenossen und stand zur Mittagspause dennoch bei drei Siegen. Im vierten Gang folgte Christian Schuler, der letztjährige Co-Festsieger. Schuler bremste den aufmüpfigen Gast mit einem Gestellten. Und so sah die Zwischenrangliste nach vier Gängen so aus, wie man sich das aus Innerschweizer Optik wünscht. Der überraschend stark aufschwingende Benji von Ah führte, Schuler auf dem zweiten Platz, auf Rang 3a Joel Wicki.

Schulers Meisterstück

Christian Schuler gehört seit Jahren zu den besten Schwingern der Innerschweiz. Doch in der jüngsten Vergangenheit verlor er seinen Leaderstatus. Die nächste Generation um Joel Wicki, Pirmin Reichmuth und Sven Schurtenberger übernahm das Kommando. In die laufende Saison fand Schuler nie richtig hinein, er verlor zu viele Gänge, die er hätte gewinnen müssen. Doch ausgerechnet gegen einen der neuen Leader gelang ihm gestern ein Meisterstück. Im dritten Gang gewann er nach drei Sekunden gegen Sven Schurtenberger mit innerem Haken. Schuler war gut drauf, körperlich und mental.