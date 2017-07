Gut, ein Mädchen spielte damals auf dem Pausenplatz auch mit. Das war komisch. Denn das Bild von Frauen am Ball war fremd wie Papaya in unseren Läden. Das Mädchen hiess Patrizia. Sie war richtig gut. Aber die Einzige. Ein paar Jahre später durfte auch Mutter an der Landsgemeinde abstimmen. Und die Zahl der kickenden Mädchen nahm sachte zu.

Immer noch ein zartes Pflänzchen

Der Frauenfussball steht bei uns heute an der Schwelle zur Massenbewegung. Natürlich bedingt durch die Erfolge des Nationalteams. Nach der WM vor zwei Jahren nimmt es nun erstmals an einer EM teil. Trotzdem: Ein zartes Pflänzchen ist der Frauenfussball noch immer. Daran sind wir Männer nicht ganz unschuldig.

Wir geben der Pflanze zwar Wasser, aber nur gerade so viel, damit sie nicht eingeht. Heisst: Unterdessen sind Frauen – vorzugsweise als sexy Accessoire der grossen Stars – in der Fussball-Welt zwar geduldet. Aber nicht mehr. This is a man’s world, baby!