Die neue Eishockey-Saison läuft. Die grossen Fragen in der National League lauten: Wie wirkt sich Leonardo Genonis Vertragsverlängerung in Zug aus? Kann Servette den Titel verteidigen? Und wird beim SC Bern alles besser? In der Swiss League dreht sich derweil alles um den EHC Olten: Was muss passieren, um endlich aufzusteigen? Wir verraten es in unseren Podcast «Tribünengeflüster».