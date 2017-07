Der FCZ bewies gegen GC aber nicht nur, dass er spielerisch ins Oberhaus des Schweizer Klubfussballs gehört. Er zeigte auch, wie wichtig er für die Super League ist. Dem ersten Zürcher Derby seit 15 Monaten wohnten im Letzigrund 20'000 Zuschauer bei.

Tomi Juric erlöst Luzern

Drei Tage nach dem Out in der Europa-League-Qualifikation gestaltete Luzern das Auftaktspiel in der Meisterschaft siegreich. Der FCL musste sich im Duell mit Lugano das 1:0 erdulden.

Drei Treffer erzielte Luzern in den drei Pflichtspielen der Saison, der Torschütze trug stets den gleichen Namen: Tomi Juric. Gegen Osijek (2:1 nach 0:2 im Hinspiel) genügte die Doublette des 26-jährigen Australiers nicht zum Weiterkommen. Gegen Lugano entschied Juric die Partie verdientermassen zugunsten der Luzerner. Neun Minuten vor Schluss traf er nach starker Vorarbeit von Sturmpartner Cedric Itten per Kopfball.