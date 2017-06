Man kann nicht behaupten, dass die Radsaison 2017 für Chris Froome bisher nach Wunsch verlaufen ist. Der dreifache Gesamtsieger der Tour de France hat den von ihm gewohnten Leistungslevel in den wenigen Rennen, die er in diesem Jahr bestritten hat, nie erreicht. Froomes Bilanz der laufenden Saison: Platz 6 an der Herald Sun Tour in Australien, Platz 30 an der Katalonien-Rundfahrt, Platz 18 an der Tour de Romandie und Platz 4 an der Dauphiné-Rundfahrt, der eigentlichen Tour-Hauptprobe, wo er immerhin wieder in die Nähe der Spitze fuhr.

Zum Vergleich: Auf dem Weg zu seinen Tour-Triumphen 2013, 2015 und 2016 hatte der Brite im Vorfeld mindestens eine kleine Rundfahrt gewonnen – darunter immer die Dauphiné-Rundfahrt. Der 32-Jährige misste den fehlenden Erfolgserlebnissen allerdings keine allzu grosse Bedeutung zu: «Natürlich wäre es für das Selbstvertrauen und die Moral schön, wenn man vor der Tour de France schon etwas gewonnen hätte. Aber ich denke, dass ich aus meinen drei Gesamtsiegen an diesem Rennen genügend Vertrauen in meine Fähigkeiten schöpfen kann.»