Sie schrien praktisch die ganze Nacht durch. Und Du hattest das Zimmer neben uns und am nächsten Tag einen wichtigen Weltcup-Wettkampf. Beim Morgenessen sprach ich Dich an und wollte mich in aller Form für den nächtlichen Lärm entschuldigen. Und wie hast Du reagiert? Du hast mich herzlich angelacht und gesagt, du seist dir solches von den vier Geschwistern zuhause gewöhnt. Dein Schlaf in dieser Nacht war formidabel.

In Salt Lake City zur Schweizer Sportlegende

Drei Monate später hast Du dann bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City die ganze Welt angelacht. Ich stand an der Schanze und freute mich riesig, als Du nach dem Springen zuerst zu mir zum Interview kamst. Deine herzerfrischende Art blieb künftig ein unnachahmliches Markenzeichen.