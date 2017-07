Vor einem Jahr war er in fünf Sätzen an Raonic gescheitert, an den Nachwirkungen eines Meniskusrisses im linken Knie leidend und in seiner Mobilität stark eingeschränkt. Danach hatte Federer mit dem Abbruch seiner Saison den radikalsten Schritt in seiner Karriere unternommen. Mit dem Ziel, noch einmal in Wimbledon zu gewinnen.

«Ich bin glücklich, geht mein traumhafter Lauf weiter», sagt er nach dem 89. Sieg im 100. Match in Wimbledon. «Unglaubliche Zahlen. Gerade hier in Wimbledon bedeutet es mir sehr viel, mich in der Geschichte dieses Turniers zu verewigen», sagt Federer. Einst sei es sein Ziel gewesen, überhaupt einmal hier spielen zu dürfen.

Bei seinem Sieg gegen Raonic kommt nur im dritten Satz Spannung auf, wo er im Tiebreak gegen einen der stärksten Aufschläger der Welt einen 0:3-Rückstand wettmacht. Ein Raunen geht aber bereits zuvor beim Stand von 5:6 durch die Reihen, als der Serbe Novak Djokovic beim Stand von 6:7, 0:2 gegen Tomas Berdych seinen Viertelfinal wegen einer Verletzung am rechten Ellbogen aufgeben muss.