Gemeindepräsidentin Elisabeth Spichiger sagt, warum es für den zweiten Triumph keine Feier gibt. «Der erste Sieg war etwas ganz Besonderes und deshalb haben wir gefeiert. Die nächste Feier richten wir aus, wenn er Weltmeister wird.» Es ist ja nicht so, dass die Gemeinde nun untätig geblieben wäre. Elisabeth Spichiger sorgte dafür, dass am Sonntag an der Fassade des Gemeindehauses bereits zehn Minuten nach dem Sieg das grosse Gratulations-Spruchband prangte, das damals im Juli 2014 fabriziert worden war. «Wir haben immer an Domi geglaubt und so haben wir dieses Spruchband im Werkhof der Gemeinde versorgt. Damit wir es beim nächsten Sieg wieder aufhängen können.»

«Er hat mir gratuliert und sich für mich gefreut»

Gefeiert wurde dafür in Misano. Dominique Aegerter erzählt, er sei am Montagmorgen so gegen vier Uhr in der Früh ins Bett gekommen. Es war eine Party mit der Familie im kleinen Kreis des Teams. Als der grosse Sieger zu Bett ging, war Tom Lüthi (30) schon zu Hause in Linden. Er hatte das Fahrerlager in Misano gleich nach dem Rennen verlassen. «Er hat mir gratuliert und sich für mich gefreut», sagt Dominique Aegerter.