Geil. Dominic Thiem sagt dieses Wort nach seinem Auftaktsieg bei den French Open immer wieder. «Ein geiler Ballwechsel», «ein geiles Gefühl» sei es gewesen in diesem Spiel gegen den oft aufreizend lustlos spielenden Bernard Tomic. Bald schon herrschen klare Verhältnisse und das Spiel hat den Charakter eines Schaukampfs. So entsteht dieser Ballwechsel, der wohl in keiner Rückschau fehlen wird: mit Schlägen zwischen den Beinen hindurch, mit Lobs, mit Sprints, mit einem Passierball am Schluss und stehenden Ovationen für den Österreicher. Er findet es einfach nur «geil».

Später sagt Thiem vor der österreichischen Journaille, er liebe das Spiel mit dem Publikum. Doch manchmal habe er es in der Vergangenheit übertrieben und zu oft gejammert. «Es schaut halt einfach Scheisse aus, wenn ich einen Dreck daherrede. Darum versuche ich, das abzustellen.» Im Vorjahr hat der 23-Jährige die Halbfinals erreicht. Er hat in Barcelona und Madrid erst im Final gegen Rafael Nadal verloren, in Rom hat er den neunfachen French-Open-Sieger sogar in die Knie gezwungen. Es muss, um es in Thiems Worten zu halten, ein geiles Gefühl gewesen sein.