Dieser Entlebucher sitzt 24 Stunden nonstop im Rennsattel und stellt einen Stunden-Weltrekord auf

Zum Feiern war dem 36-jährigen Marcel Renggli am ersten Sonntag im August 2010 nicht mehr zu Mute. 101 Runden oder 995,20 Kilometer hatte der ehemalige Radprofi aus Wolhusen in den letzten 24 Stunden geschafft. Und dies mit einem Stundenmittel von 41,46 km – ohne ein einziges Mal vom Rad zu steigen. Das war: Weltrekord! Damit verbesserte der gebürtige Entlebucher aus Finsterwald den Bestwert des Wallisers Dani Wyss aus dem Jahr 2007 um 17 km.

Das 24-Stunden-Rennen von Schötz war kein offizielles Rennen nach den Richtlinien der internationalen Radsportverbände, wo Events über 24 Stunden nicht im Rennkalender figurieren. Einen Eintrag fand die Rekordfahrt dennoch: im Guinnessbuch der Rekorde. Diesen Rekord könne man nicht planen, sagt der heute 46-jährige in Wolhusen wohnhafte Marcel Renggli, der in den 90er-Jahren vier Saisons lang als Radprofi sein Geld verdiente, dabei zweimal die Tour de Suisse und einmal die Tour de Romandie bestritten hatte.

Dabei kam dem heutigen Verkaufsleiter einer Versicherung seine elfjährige Rennerfahrung zugute. Er wusste immer, welches Hinterrad er suchen musste, um kräftesparend zu fahren. Und er hatte auch gelernt, wie man «sein Geschäft» auf dem Rad zu verrichten hat. Renggli: «Rein physisch gibt es stärkere Fahrer, ausschlaggebend sind jedoch gute Technik und Taktik sowie mentale Stärke.» Die sportliche Grundlage bildeten rund 7000 Trainingskilometer, ein Minimalaufwand, wie Marcel Renggli betont.

Spitzengruppe puschte Renggli während dem Rennen

Den wichtigen Faktor konnte Renggli nicht selber bestimmen: die Konstellation im Feld. «Diese hatte perfekt gestimmt, es waren mehrere starke Teams am Start, die für ein breites Niveau sorgten. Ständig befanden sich 20 bis 30 Fahrer in der Spitzengruppe, so konnte ich mich immer perfekt im Windschatten aufhalten.» Und diese Fahrer waren es auch, die Renggli speziell in den letzten acht Rennstunden förmlich zum Rekord puschten. «Sie motivierten mich dauernd, er war eindrücklich, ihre Freude über meine Rekordfahrt zu spüren. Ein Erlebnis war auch jede Zieldurchfahrt in den letzten Rennstunden. Hier wurde ich angefeuert, gefeiert, einfach unglaublich diese Emotionen», blickt der Familienvater von zwei Söhnen (sieben und zehn Jahre) zurück.